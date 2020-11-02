Erzincan depreminde kaybettiği torununun adını verdiği site, İzmir'de yıkıldı: Gelini ve iki torunu enkaz altında kaldı

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı’da yıkılan Emrah Apartmanı'nın ismiyle ilgili acı bir tesadüf ortaya çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah'ı kaybettikten sonra Bayraklı'ya taşınıp yaptırdığı binaya torununun ismini verdi. Hayati Uzun bu depremde de gelinini ve 2 torununu kaybetti.

Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanı'nda acı bir tesadüf ortaya çıktı. Binanın müteahhidi olan Hayati Uzun, 1992 yılındaki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybetti ve Bayraklı'ya geldi.

NTV'nin haberine göre, Hayati Uzun, burada 2 blok halinde 7 katlı ve 28 daireli bir bina inşa etti ve depremde kaybettiği torunu Emrah'ın adını binaya verdi. Hayati Uzun, süreç içinde başka bir yere taşındı, ancak oğlu Bora, gelini Rabia ve çiftin oğlu Hayati Uzun burada yaşamaya devam etti.

Emrah Apartmanı, cuma günü meydana gelen depremde tamamen yıkıldı. Dede Hayati Uzun, bu depremde de kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Hayati Uzun ile diğer torununu ve gelinini kaybetti. Oğlu Bora Uzun'un ise ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.