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    İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan, memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve babası işte olan Elif'in ablası Aylin İnan ile birlikte depremden kısa bir süre önce okuldan eve geldiği, ablası Aylin'in evin önünde arkadaşları ile kaldığı, Elif'in ise eve çıktığı, bu esnada da depremin yaşandığı öğrenildi.

    İzmir'deki depremde 10 yaşındaki kızı Elif'i kaybeden baba: Tüm binaları kontrol etsinler, bu insanlar kolay yetişmiyor

    © İHA / MUSA ÖZTÜRK
    Türkiye
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    Deprem anında Emrah Apartmanı'nda olan 10 yaşındaki Elif İnan, enkazdan sağ çıkamadı. Şırnak'ta 28 yıl önce vatani görevini yaparken mayına basarak Gazi olan Baba Hasan İnan, "Tüm inşaatları, binaları kontrol etsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor" dedi.

    İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan, memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve babası işte olan Elif’in ablası Aylin İnan ile birlikte depremden kısa bir süre önce okuldan eve geldiği, ablası Aylin’in evin önünde arkadaşları ile kaldığı, Elif’in ise eve çıktığı, bu esnada da depremin yaşandığı öğrenildi.

    İzmir’de meydana gelen depremin ateşi Orhangazi’ye de düştü. Aslen Orhangazili olan ve bir süredir İzmir Bayraklı’da yaşayan Hasan ve Bahriye İnan çiftinin 10 yaşındaki kızları Elif İnan Bayraklı’daki evlerinde tek başına olduğu esnada depremde yıkılan evlerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

    Ablası ile okuldan gelmiş

    İzmir Bayraklı Adliyesinde görev yapan anne Bahriye İnan ile 1992 yılında vatani görevini yerine getirirken mayına basması sonucu ayağını kaybeden Güneydoğu Gazisi Hasan İnan’ın da askeriyeye ait tank fabrikasında işte oldukları esnada enkaz altında kalan 10 yaşındaki Elif, 14 yaşındaki ablası Aylin ile birlikte okuldan eve geldiler. Abla Aylin evin önünde arkadaşları ile birlikte kalırken, Elif ise tek başına eve çıktı. Bu esnada meydana gelen depremde evden çıkamayan Elif İnan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

    22 saat sonra enkazdan çıkarıldı

    Deprem sonrasında evlerine gelen anne Bahriye ile baba Hasan İnan korkunç manzara ile karşı karşıya kaldı. Elif’ten uzun süre ses alamayan ekipler depremden yaklaşık 22 saat sonra Elif’in cansız bedenine ulaştı.

    Binlerce insan uğurladı

    Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan’ın cenazesi cumartesi günü gece saatlerinde Orhangazi’ye getirildi. Elif İnan baba memleketi olan Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Elif’in cenazesinde anne Bahriye, baba Hasan ile depremden kıl payı kurtulan ablası Aylin gözyaşlarına boğuldu. 10 yaşındaki Elif’in cenaze namazını Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna kıldırırken, cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, bürokratlar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    "Kızım yalnız kaldı, kurtaramadım"

    Cenazede güçlükle ayakta durabilen anne Bahriye İnan, kızının yalnız kaldığını, kızını kurtaramadığını söyleyerek gözyaşı döktü. Anne Bahriye İnan, 'gitti yavrum' diyerek ağlarken, "Çıkaramadık, çıkaramadılar kızımı" dedi.

    "Binamız için defalarca etüt yapılsın diye başvurdum"

    Cenazede konuşan baba Hasan İnan oturdukları binanın deprem sağlamlığı için defalarca başvuru yapmasına rağmen yapılmadığını belirterek, "Özellikle tüm kurumlara, belediyelere sesleniyorum ben. Tüm inşaatları, binaları kontrol etsinler. Etütten geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüt yapalım Ama yapılmadı. Kontroller yapılmadı" dedi.

    Depremde işyerinde olduğunu belirten Hasan İnan, "İşlerim vardı. Sonra evin yanına geldim. Ev yıkılmıştı maalesef. Benim kızım beyaz atına bindi gitti. İnsanlar ölmesin" diye konuştu.

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