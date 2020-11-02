İzmir depreminde can kaybı 76'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu. Yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.
Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Çalışmalar sırasında Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı'nın depremin 58. saatinde iyi haber geldi. 14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
İdil Şirin'in ardından İHA'da yer alan bilgiye göre ekipler İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir'de 8 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/oc2GphcFl0 pic.twitter.com/bycISXsGtJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2020
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