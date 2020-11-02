Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu yazısı: Bir şey talep edildiğinde anında sağa sola telefon açardı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili olarak, "Bir şey talep edildiğinde anında telefonu eline alıp o talebi yerine getirmek için sağa sola telefon açardı. Hatta bu özelliği başına dert de oldu ömrünün son deminde" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum' başlıklı bugünkü yazısında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Kuzu'ya değindi.

Hakan, "Korona olduğunu bile bilmiyorduk! Koronadan vefat ettiğini duyunca fazlasıyla şaşırmam bu yüzden herhalde. 65 yaşındaymış Burhan Hoca... Vay be! Hiç de çok yaşlı değilmiş. Oysa ben kendimi bildim bileli onun epey yaş almış olduğunu düşünürdüm. Falanca benim talebem, filanca benim talebem” deyip durmasının bu yaşlılık imajında bir etkisi var mıydı? Bilemiyorum. Yüz yüze hiç tanıştınız mı kendisiyle? Pamuk gibi bir adamdı. Sohbeti tatlıydı. Kamer Genç’le şakalaşmalarını anlatmaya doyamazdı. Hep dikkatimi çekmiştir: Burhan Hoca ne zaman gülse, yüzü bir çocuğun yüzü gibi olurdu. Gülünce çocuklaşırdı." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti: