Enkazdan borç listesi ve ödenmesi için ayrılan para çıktı

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında Emine Kavak adlı kadının çantası bulundu. Kavak'ın borçlarının listesini yaptığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden devam ederken, AFAD ekipleri Doğanlar Apartmanı'nın 3. katında bir çanta buldu.

Yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın Emine Kavak isimli kadına ait olduğu belirlendi. Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı.

Kavak'ın deprem öncesinde mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.

AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri içerisinde borç listesi ve bir miktar para bulunan çanta ile ilgili tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.