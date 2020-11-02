İzmir depreminde enkazda kalan 'Ares', 65 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından 65 saat sonra sevindirici bir haber daha geldi.

Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti. Bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler köpeği sağ olarak enkazdan çıkarttı.

Ares de sağ kurtuldu...



Can dostlarımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/aCt5cJjYC0 — A F A D (@AFADBaskanlik) November 2, 2020

​Adının Ares isimli olduğu öğrenilen köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı. Serum takılan Ares tedavi altına alınırken, köpeğin sahibi Gizem İleri de duygu dolu anlar yaşadı.

İzmir'de depremde enkaz altında kalan Ares adlı köpek kurtarıldı https://t.co/Y97z1KvZc4 pic.twitter.com/1dRlV2NL2h — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2020

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