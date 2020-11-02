İzmir'e 5 milyon liralık ek ödenek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki deprem sonrası sosyal yardım alanında cuma günü 5 milyon lira kaynak aktarıldığını, bugün de 5 milyon liralık yardım ödeneği aktarılacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili, "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız" dedi.

Selçuk "Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak" diye konuştu.

Bakanı Selçuk "Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.