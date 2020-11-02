İmamoğlu taburcu oldu: 'Karantinam biter bitmez İzmirli vatandaşlarımızın acılarını paylaşacağız'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını duyurdu.
İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
İmamoğlu şöyle devam etti:
- "Ben de herkese dua ettim. Başta belediye başkanımız Muhittin Böcek'e acil şifalar diliyorum. Özellikle Amerikan Hastanesi'ne teşekkür ederim.
- Hayatımda ilk defa bu kadar uzak kaldım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 10 günü aşkın süredir görmediğim aileme uzaktan da olsa kavuşacağım. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Hastalığın bulaşı yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplumun bütün kurallara uymasını istiyoruz. Bu hastalığa yakalanmamak en doğrusu. Bütün vatandaşlarımızı kurallara uymaya devam ediyorum.
- Başta deprem olmak üzere şehrimizle ilgili tüm unsurları takip etmeye devam edeceğim. Karantinam biter bitmez İzmirli vatandaşlarımızın acılarını paylaşacağız. Sevgili Tunç Soyer başkanımla varsa bir ihtiyaç onu görüşeceğim."
Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. https://t.co/iWXkX1ErEw— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 2, 2020
İmamoğlu'nun son Kovid-19 testinin sonucunun da negatif çıktığı öğrenildi.
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