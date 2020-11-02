Diyanet, CHP'nin avukatı Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Deprem kıyametin alıştırmasıdır” sözlerine, “Allah belanı versin Erbaş!” sözleriyle tepki göstermesine ilişkin Diyanet açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 10 ay önce irad ettiği bir hutbedeki ifadelerinin bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirilmesi üzerine açıklama yaptıhttps://t.co/NIzeQOa04Q pic.twitter.com/L8TrBSOGMX — Diyanet (@diyanetbasin) November 2, 2020

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'10 ay önce söylenen sözler bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirildi'

Diyanet’ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 10 ay önce Elazığ’da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami’de irad ettiği hutbedeki depremle ilgili kullandığı ifadeler bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanımız Elazığ depremi sonrasında “Afetlere Karşı Bilinçli Olalım” başlıklı hutbesinde, insanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardında da Allah’a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çekmiştir.

Tüm bu mesajlara rağmen söz konusu hutbeden bir cümle öne çıkartılarak İzmir’de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır.

Bu paylaşım üzerinden sosyal medyada gerek Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza gerekse Başkanımıza yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

Söz konusu içeriği alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Erbaş’a hakaret eden Celal Çelik isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Çelik ne demişt?

Çelik, Erbaş’ın Elazığ depremi sonrası “Esasında deprem afeti bize hem dünya için hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor. Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır” sözlerini Twitter üzerinden alıntılayarak, “Allah belanı versin Erbaş! Adamda bilgi ve ahlak yoksunluğu en üst düzeyde” diye tepki vermişti. Çelik, söz konusu paylaşımını daha sonra silmişti.