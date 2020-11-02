Celal Şengör canlı yayında uyardı: Lütfen şu 6.6’yı artık silin

Prof. Dr. Celal Şengör, dün akşam Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katıldı.
Ekranda yer alan 'İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem' yazısına tepki gösteren Şengör, "Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu, 6.9-7.0 arası bir deprem" diye konuştu.
Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti. Alaşehir depremi 6.8 büyüklüğündeydi.
Celal Şengör canlı yayında uyardı: Lütfen şu 6.6’yı artık silinhttps://t.co/w3dvKue2Mg pic.twitter.com/5F2sdZLDc6— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2020
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