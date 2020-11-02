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    Zabıta memuru anlattı: 'Emine teyze, vefat eden torunu Çınar'ın elini saatlerdir sımsıkı tutuyordu'

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    İzmir’deki depremde yıkılan Barış Sitesi’nin enkazından 62 yaşındaki Emine Eren’i, eşi Ünal Eren’i ve 10 yaşındaki torunu Çınar'ı çıkaran ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi Zabıta Memuru Ercan Temel, yaşananları anlattı. Temel, "Emine teyze, vefat eden torunu Çınar'ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi” dedi.

    Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir'de yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden Akdeniz Belediyesi zabıta personeli ve arama-kurtarma gönüllüsü Ercan Temel'i telefonla arayarak bilgi aldı.

    Görevlendirildikleri bölgede arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana dek 3 kişiyi canlı, 6 kişiyi de yaşamını yitirmiş halde çıkardıklarını söyledi.

    Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir'e varır varmaz, AFAD'ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında AVM olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef ölü olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD'ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar'ı ve eşi Ünal Eren'i bulduğumuz Barış Sitesi'nde arama-kurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık” dedi.

    Yaptıkları dinleme sırasında ağlamalar ve iniltiler duyduklarını vurgulayan Temel, "Yıldırım Belediyesi'nden bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık, 1-1 buçuk saatlik çalışmadan sonra da Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torununun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar'ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi” diye konuştu.

    'Babasını kazada kaybettiği için babaannesiyle yaşıyormuş'

    “Gördüğümüz bu manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık” diyen Temel, “Emine teyzeyi sabaha karşı 3 buçuk saatlerinde enkazdan canlı çıkardık. Yaklaşık 9 saat süren çalışmadan sonra da önce torunu Çınar'ı, ardından Emine teyzenin eşi Ünal Eren'i enkazdan çıkardık. Çınar, 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar'ı ve dedesini enkazdan maalesef ölü olarak çıkarmak bizleri çok üzdü” ifadelerini kullandı.

    Temel, arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini, depremzedelere psikolojik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Ercan Temel, Emine Eren, Deprem, İzmir, Zabıta
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