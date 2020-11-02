İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 85 olduğunu duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 1225 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" denildi.

Depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı

Bu arada AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın 'AFAD Deprem' Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi.

Raporda, "Deprem Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü, bu bulguyu desteklemektedir" denildi.

📌 30 Ekim tarihinde Seferihisar (İzmir) açıklarında meydana gelen Mw=6.6 büyüklüğünde ki depreme ait ön değerlendirme raporuna https://t.co/BnyNBkpkkX adresinden ulaşılabilir.

(2 Kasım Saat 12:54 itibarıyla) — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2020

​30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi'nin 17.26 kilometre Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin, 16.54 kilometre derinde olduğu anımsatıldı.

Depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23.38 kilometre olduğu aktarılan raporda, "Ana şoktan 2 Kasım 12.54'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 5.1 arasında değişen 1230 artçı deprem kaydedilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Depremin belirgin süresinin ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlendiği aktarılan raporda, depremin merkez üssüne en yakın Türkiye'deki yerleşim yerleri ve il merkezleri de yer aldı.

Raporda, depremin Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta batı-kuzeybatı-doğu-güneydoğu (BKB-DGD) gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana geldiği, artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümünün bu bulguyu desteklediği belirtildi.

Ön değerlendirme raporuna 'https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064' adresinden ulaşılabilecek.