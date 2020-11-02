Aidat kavgasında kan aktı: '160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişi de bence haklı'

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Burak Y. aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisi Ferdi B.'yi ayaklarından vurdu. Sitede mülk sahibi olan bir kişinin "160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişi de bence haklı" demesi dikkati çekti.

Olay, Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Vatan Mahallesi Süleyman Binek Caddesi’ndeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi.

Burak Y., aidata yapılan zam nedeniyle site yöneticisi Ferdi B. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Burak Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ferdi B.’yi ayaklarından vurdu. Sitede oturanların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ferdi B.’yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ferdi B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Burak Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sitede mülk sahibi olan Salih Binek, "160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı. Aralarında tartışma mı yaşandı ben bilmiyorum. Toplantılara falanda katılmadım. Katılsam ne olacak? Bu site 3 kişinin elinde dönüyor" dedi.