Yemeksepeti CEO'su Aydın: Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum

İzmir depreminde, annesi ve üç kardeşinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ çıkarılarak Türkiye'yi umutlandıran 3 yaşındaki Elif Perinçek'in eğitim masraflarını Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın karşılayacak.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 65 saat geçtikten sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in eğitim masraflarını Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın karşılayacak.

Annesi ve üç kardeşinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini belirten Aydın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ulaşabileceğim bir merci bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın" dedi.

Aydın, İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen haberin ardından "Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız" mesajını paylaştı.

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) November 2, 2020

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