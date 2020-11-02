AFAD, İzmir Seferihisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 15.82 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 02.11.2020, 14:58:03 TSİ
Enlem : 37.8818 N
Boylam : 26.9240 E
Derinlik : 6.18 km
Detay : https://t.co/SGZBSjzLzq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 2, 2020
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/6G7GMCxARp
02.11.2020, 14:58:03 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 8.0 km#Kandilli
AFAD'dan yapılan açıklamada, 'İzmir'de cuma günü yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denildi.
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