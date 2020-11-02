AFAD, İzmir Seferihisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

​Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

​AFAD'dan yapılan açıklamada, 'İzmir'de cuma günü yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denildi.