İki doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gölcük Özel Medar Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aydın Ünsal'ın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği duyurdu.
Gölcük Özel Medar Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Dr. Aydın ÜNSAL'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/bE3HkKRinS— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 2, 2020
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da Dr. Erol Bahçe'nin koronavirüs nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Paylaşımda, "Uzun yıllar İlimizde sağlık hizmeti veren Dahiliye Uzm. Dr. Erol Bahçe’yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.
Uzun yıllar İlimizde sağlık hizmeti veren Dahiliye Uzm. Dr.Erol Bahçe’yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik.Merhum’a Allah’tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağolsun.— Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Maske-Mesafe-Temizlik (@BursaSM) November 2, 2020
Dr.Fevzi Yavuzyılmaz
İl Sağlık Müdürü pic.twitter.com/EWDryjmlAp
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