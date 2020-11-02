Koca: Elif'in kendisini merak edenlere mesajı var

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 65 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, kendisini merak edenler için el salladı.
Perinçek'in bu videosunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabında paylaştı.
65 saat sonra kurtarılan Elif’in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var. pic.twitter.com/6A5Y9fsMfc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020
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