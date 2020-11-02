Erdoğan'dan 3 yaşındaki Elif'e mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'e yönelik olarak bir mesaj paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı videoyu alıntılayan Erdoğan, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" dedi.
Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020
Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G
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