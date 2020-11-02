Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'ye getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı

Edinilen bilgiye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi ve eklentilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 02-30 Kasım 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.