Depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in hastaneden son fotoğrafları

İzmir depremi sonrası enkaz altında kalan Elif Perinçek 65 saat sonra kurtarılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Elif'in hastane odasında boyama kitabı ile oynarken çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Elif'in ilk görüntülerinde gözlerinin açık olduğu ve oksijen desteği aldığı, yatağında oyuncakların bulunduğu görüldü.

Elif'e ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden Onbaşı Muammer Çelik, kurtarma anını şöyle anlatmıştı:

"Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı."

Paramedik Tolga Ünsel ise "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi" dedi.