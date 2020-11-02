İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu: Deprem vergilerinin nereye harcandığı açıklanmalı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Tatloğlu, İzmir'deki depreme dair, milletin bütün imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmak için seferber olduğunu söylerken, yönetenlerin deprem vergilerinin nereye harcandığı açıklaması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatloğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet ve yaralılara şifa dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve milletvekili arkadaşlarıyla birlikte bölgede incelemede bulunduklarını anımsatan Tatlıoğlu, milletin bütün imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmak için seferber olduğunu söyledi.

Yaptıkları incelemede merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında bir koordinasyon kopukluğu olduğu tespitini yaptıklarını belirten Tatlıoğlu, "Kriz merkeziyle yerel yönetim arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Biz bu tür durumlarda bir bütün olarak kamu gücünün kullanılmasının daha faydalı olacağına inanıyoruz. Çünkü yerel yönetim de genel yönetim de kamunun bir parçasıdır ve toplamda hepsi devlettir. Bu eksiklik çok üzücüdür." diye konuştu.

Tatlıoğlu, merkezi yönetimin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ile birlikte AK Parti'li olmayan belediye başkanlarını devlet etkinliklerinde dışarıda tuttuğunu ileri sürdü.

'Toplumun en önemli gündemi ekonomi"

Toplumun en önemli gündeminin ekonomi olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, TÜİK'in açıkladığı verileri eleştirdi.

Türkiye'nin ciddi bir veri geçmişi ve birikimi olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, "Ancak son 5 yıldır kamudaki bilgi perdeleme ve bilgiyi bozmaya yönelik adımlar zirveye çıkmıştır. Özellikle TÜİK'in açıkladığı veriler ne akademik çevrelerin ne ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının ne de uluslararası kuruşların yaptığı tespitlerle örtüşmektedir. TÜİK adeta bir veri ayarlama enstitüsüne dönüşmüştür. Oysa devlete yakışan ve doğru olan, devletin kendi sorunlarına ilişkin bilgileri kamuoyuyla doğru şekilde paylaşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin daha zor zamanlar geçirdiğini ancak verilerinin tartışılmadığını söyleyen Tatlıoğlu, şimdi de zor gülerin yaşandığını ve devletin doğru bilgiler vermesi gerektiğini belirtti.

Son bir yılda sadece elektrik ve doğal gaza yüzde 30'un üzerinde zam yapıldığına dikkati çeken Tatlıoğlu, dar ve orta gelirli vatandaşların enflasyonunun yüzde 35'lerin üzerinde olduğunu iddia etti.

Döviz artışına da değinen Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Dolar sürekli artıyor. Artık bunun bir muhatabının olmadığı çok açıktır. 'Döviz kurunu takip etmiyorum' diyenlere sesleniyor ve diyoruz ki 'döviz kurunu takip etmemek, hiçbir şey bilmemektir'. Çünkü bizim gibi ülkelerin bütün hesaplarının temelinde döviz kuru öngörüleri vardır. Döviz tahminleriniz yoksa o zaman hiçbir planınız, öngörünüz çalışmanız ciddiye alınmaz ve alınmıyor. Bu nedenle Merkez Bankası da Allah'ın rahmetine mi kavuşmuştur? Hazine ve maliyenin birikimi buharlaştı mı yoksa siyasiler tarafından perdeleniyor mu? Milletin bütün birikimi harcanmakta ve zayıflanmaktadır. Ekonomi üzerinde devlete güven zemine inmiştir. Adalete güven yüzde 20'lere inmiştir."

Türkiye'nin fotoğrafının bu olmaması gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, Türkiye'nin adaletiyle, eğitimi ve ekonomisiyle savrulduğu bu yerden çıkacak güce sahip olduğunu vurguladı.

"Deprem vergilerinin nereye harcandığı açıklanmalı"

İsmail Tatlıoğlu, deprem vergilerine ilişkin bir soruya, "Türkiye'deki binaları sağlamlaştırmak için 39 milyar dolar vergi toplandı. İktidar, bu paraların nereye harcandığını millete açıklamak zorunda. Hesapları denetimden geçmeyen hükümetlerin meşruiyeti olmaz. Millet bu parayı depreme karşı tedbir alınsın diye verdi. Dolayısıyla bu paraların nerelere harcandığını sorgulamak basının ve milletin hakkıdır. Yönetenler de cevap vermek mecburiyetindedir. Devlet ve siyaset adamlığı bunu gerektirir." yanıtını verdi.