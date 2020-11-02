İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı: Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakım doluluk oranlarının ve entübe hasta sayısının arttığına yönelik uyarıda bulunarak, 'durum ciddi' açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, ''Yoğun bakım doluluk oranı artıyor. Entübe hasta sayısı artıyor. Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun. İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmayın. Durum ciddi.'' açıklamasını yaptı.

Yoğun bakım doluluk oranı artıyor. Entübe hasta sayısı artıyor. Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun. İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmayın. Durum ciddi. — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) November 2, 2020

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