Bakan Koca'dan İzmir için Kovid-19 uyarısı

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği İzmir'de yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında, "İzmir'de şu anki şartlar Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması kontrolümüze bağlı. Kovid-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim." ifadesini kullandı.
İZMİR’DE ŞU ANKİ ŞARTLAR COVID-19’UN yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. COVID-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020
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