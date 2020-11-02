İzmir'deki depremle ilgili paylaşımları nedeniyle 3 kişi tutuklandı

Tahkir edici içeriklerin karşısında önce biz duracağız.@EmniyetGM tarafından,

6️⃣9️⃣ paylaşım

5️⃣2️⃣ şahıs tespit ve işlem yapıldı

1️⃣9️⃣ gözaltı yapıldı

3️⃣ kişi tutuklandı



Ekipler siber devriyeye devam ediyor.