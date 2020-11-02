İzmir'deki depremle ilgili paylaşımları nedeniyle 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Tahkir edici içeriklerin karşısında önce biz duracağız.@EmniyetGM tarafından,— Muhterem İnce (@muhteremince) November 2, 2020
6️⃣9️⃣ paylaşım
5️⃣2️⃣ şahıs tespit ve işlem yapıldı
1️⃣9️⃣ gözaltı yapıldı
3️⃣ kişi tutuklandı
Ekipler siber devriyeye devam ediyor.
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