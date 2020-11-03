İzmir'de deprem anında yaşanan panik, bir reklam ajansının güvenlik kameralarında

3GENDijital'in Instagram hesabında paylaştığı videoda deprem anında yaşanan panik görülürken, yapılan paylaşımda "Yaralarımızı sara sara, yan yana, omuz omuza bu da geçecek, illaki... Biz olduğumuzu bilerek, bir olduğumuzu hissederek, #Birlikteİyileşeceğiz. Hepimize çok geçmiş olsun İzmir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve herkese sabır diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
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Yaralarımızı sara sara, yan yana, omuz omuza bu da geçecek, illaki... Biz olduğumuzu bilerek, Bir olduğumuzu hissederek #Birlikteİyileşeceğiz Hepimize çok geçmiş olsun İzmir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve herkese sabır diliyoruz! . . . . #izmir #izmirdeprem #yanınızdayızizmir #depremizmir
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