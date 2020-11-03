İzmir’de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanında enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer’den (21) acı haber geldi. CNN Türk'ün haberine göre ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22.35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı https://t.co/Eb4PAhqADZ pic.twitter.com/jHb11Zp0pL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2020

Bir acı haber daha

İzmir’de deprem nedeniyle yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, Rızabey apartmanından saat 23.00 sıralarında bir erkek cesedi çıkartıldı. Yapılan incelemede, cesedin Zafer Altınsaray ait olduğu belirlendi. Rızabey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.