Koronavirüsle mücadele kapsamında sinema ve tiyatrolarda sertifikasyon programı uygulanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Kültürel varlıkların gün yüzüne çıkarılması için 157 kazı çalışmasının devam ettiğini belirten Ersoy, şunları söyledi:

“Mevcut 157 arkeolojik kazı çalışmasının 125’i Türk kazı başkanlıklarınca, 32’si yabancı kazı başkanlıklarınca sürdürülmektedir. 2020 yılında Covid-19 salgınına yönelik tedbirlere rağmen arkeolojik kazı ve yüzey araştırması sayısı 500’ü aşmıştır. Bakanlığımız ve bağlı kurumlarımızın destekleri ile 2019 yılında başlatılan 12 aylık kazı programına dahil olan kazı başkanlığı sayısı bu yıl 3 kat artırılarak 20’den 62’ye çıkarılmıştır. 2021 yılında 125 kazı başkanlığının tamamının bu kapsama alınmasını hedefliyoruz. Yıl boyu süren kazılar kapsamında 2019 yılında ilave 100 arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör istihdam edilmiş olup 2020 yılında da arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör unvanlarında 248 ilave personel istihdam edilecektir. 2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle uzman personel sayısı toplamda 700’e çıkacaktır”.