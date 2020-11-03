Ayda bebek 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldı

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

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Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.​

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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah https://t.co/oY67bchOTM — Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) November 3, 2020

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı" paylaşımını yaptı.

Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı... — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 3, 2020

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Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: Elini salladı

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde bir çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, yaptığı açıklamada, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı" dedi.

Bir mucize daha gerçekleşti ve tam 91 saat sonra Ayla bebek enkazdan sağ olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/TAZ3s47Gsc — İHH (@ihhinsaniyardim) November 3, 2020

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Aksoy, "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter üzerinden, "Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz. pic.twitter.com/eKoFve3As7 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2020

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