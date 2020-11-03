Hayır işlerinde en önde koşması gereken yapıların 'tarikat ve cemaatler' olması gerektiğini söyleyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Neden İzmir’de değiller Cübbeliler, Menziller, Nakşiler? Neden koşturmuyorlar ahaliye yardım için?" diye sordu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan, tarikat ve cemaatlerin İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye gitmemelerini eleştirdi.

Hakan, "Hayır hasenat işlerinde en önde koşması gereken yapılar değil midir bunlar? Biz neden bunları siyaset peşinde, kadro peşinde, kadınlara akıllar verme peşinde, cinsellik ölçüleri koyma peşinde koşarlarken görüyoruz da deprem bölgesinde göremiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Neden İzmir’de değiller Cübbeliler, Menziller, Nakşiler? Neden koşturmuyorlar ahaliye yardım için? Neden bir çorbacık dağıtıp 'Allah razı olsun' dedirtmiyorlar? Neden bir derde merhem olmayı düşünmüyorlar? Neden herkese 'Helal olsun adamlara' dedirtmiyorlar? Neden? Neden? Neden?

Tarikatçılık ya da cemaatçilik... Milletten paralar toplayıp koca koca binalar dikmek midir? Holdingler kurup parayla oynamak mıdır? Müritleri devlet kadrolarına yerleştirmek için çırpınmak mıdır?

Ondan sonra da sorarlar: Sen niye bu tarikatlara falan mesafelisin diye..."