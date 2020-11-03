İzmir depreminde can kaybı 105'e yükseldi, 144 kişinin tedavisi sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 105'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'de gerçekleşen deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere toplam 1508 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 105 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1027 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 144 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.