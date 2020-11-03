65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif, ailesiyle bir araya geldi

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek'in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, İzmir depreminden 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Perinçek ailesi, Elif’in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Anne Perinçek, "Prensesim, anne burada, senin yanında. Bir tanem ben seni çok seviyorum annecim, sen bir meleksin bebeğim. Benim meleğimsin. Benim bebeğim. Aslan kızlarım benim" ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da tedavisine devam edilen Elif’i ziyaret etti. Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirttiler.

Güven, Elif'in sağlığıyla ilgili "Durumu iyi, sıkıntısı yok. Yakından takip ediliyor" dedi.