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    Sosyal ağlar için süre doldu: Sadece Rus platform VK temsilci atadı

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    Sosyal Medya Yasası kapsamında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformları için Türkiye'de temsilci bulundurmaları için verilen süre dün doldu. Sadece Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci atadı.

    'Sosyal Medya Yasası' 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi. Kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan düzenleme kapsamında günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

    Yasaya göre Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcılarına 5 aşamalı yaptırım uygulanacak. İlk aşamada 10 milyon TL, bir ay sonra 30 milyon TL idari para cezaları kesilecek. Üçüncü aşamada üç aylık reklam yasağı uygulanacak. Bu süreçte de temsilci atanmazsa sosyal ağ sağlayıcısının bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 90 daraltılacak. Bu durumda söz konusu ağlara erişim kısıtlanmış olacak.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre dün sona erdi. Bu süreçte sadece Rusya'nın Facebook'u olan sosyal medya platformu VKontakte'nin (VK) yasal temsilci atadığı öğrenildi.

    Facebook, Twitter ve YouTube gibi devler için temsilci atama süresi dolarken, kasım ayı içinde ilk idari para cezaları (10 milyon TL) verilmeye başlanacak.

    ​Prof. Dr. Akdeniz: Şimdilik başka temsilci atayan yok

    Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de temsilci bulundurma sürelerinin sona erdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaman Akdeniz sürece dair şunları söyledi:

    "Sosyal ağ sağlayıcıları için temsilcilik açma süresi doldu. Rus sosyal medya platformu VK-VKontakte Türkiye'de yasal temsilci atamış. Şimdilik başka temsilci atayan da yok. Facebook'un temsilci atamayacağını daha önce açıklamıştım. Henüz resmi kanallardan Twitter ve Google/YouTube açıklama yapmadı. Benzer şekilde TikTok ve Linkedin gibi platformların da ne yapacağı netleşmedi. Facebook bugün itibarı ile gelmeyecek olabilir, Twitter suskun kalabilir. Tüm bunlar önümüzdeki 6 aylık süreçte netleşecek. O arada da tabii ki önemli bazı gelişmeler olabilir. CHP'in Anayasa Mahkemesi'ne bu yasanın iptali için başvurduğunu unutmamak gerekir. Kaldı ki, dünya devleri bu yasaya uymazlar ise o zaman hükümet de geri adım atmak zorunda kalabilir.”

    Spotify
    © Flickr / Sorosh Tavakoli
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    Türkiye’de temsilci bulundurmak gibi bir kararın sosyal medya platformlarının bağımsızlığını yok edeceğini, sosyal ağ sağlayıcıların bu duruma onay vermesinin kolay olmadığını ifade eden Akdeniz, şöyle konuştu:

    "Hükümetin talepleri ortada: Size gönderilen tüm kararları uygulayacaksınız ve kullanıcı bilgilerini bizimle paylaşacaksınız. VK gibi Türkiye'de temsilci bulundurmaya başlayan platformlar tüm bu karar ve taleplere uymak zorunda kalacak. Bir taraftan sıklıkla siyasi nitelikli erişimin engellenmesi kararları verilirken bir taraftan Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına rağmen sendika.org ve siyasihaber.org gibi haber sitelerinin açılmasının geciktiğini görüyoruz. Sulh ceza hakimliklerinin vermiş olduğu kararları, kapı komşusu sulh ceza hakimlerine şikayet etmekten ve bu itirazlar reddedildikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurup 5 sene bekleyip 'İnşallah' demekten başka çarenizin olmadığı bir düzene Facebook, Twitter neden gelsin?”

    Türkiye’de yasal temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına karşı kademeli bir ceza ve uyarı sistemi olacağına dikkat çeken Akdeniz, "Belirlenen sürede temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcıları ilk etapta (kasım ayında) 10 milyon TL para cezası ile karşılaşacak. İdari para cezaları aralık ayında da devam edecek. Ocak 2021 içinde ise temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek. Daha ciddi bir yaptırım içeren bant aralığının daraltılması uygulaması ise Nisan ve Mayıs 2021 içinde uygulanmaya başlanacak” dedi.

    Etiketler:
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İnternet erişimi, Para cezası, Temsilcilik, VKontakte, CHP, Anayasa Mahkemesi, Facebook, Twitter, YouTube, Yaman Akdeniz, Rusya, Türkiye, sosyal medya düzenlemesi
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