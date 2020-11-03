Ayda'nın köfte ve ayran isteği için birçok ilden sipariş geldi, telefonlar kilitlendi

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazdan çıkar çıkmaz köfte ve ayran istediğini gören vatandaşlar, küçük kıza köfte yedirmek için hastanenin karşısındaki restoranların telefonlarını kilitledi.

Vatandaşlar, başta İzmir, Ankara, Trabzon ve İstanbul olmak üzere birçok ilden hastanenin karşısındaki restoranlara sipariş yağdırdı.

Aldıkları yoğun köfte siparişleri üzerine duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden şef Erdal Doğan, “Ayda bebeğin hastaneye geldiğini öğrenen vatandaşlar, aynı bölgede faaliyet gösterdiğimiz için bizim telefonlarımızı bulmuşlar. Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilden sipariş aldık. Bizi arayanlar, ‘Parayı hemen gönderelim, ne olur acile girip Ayda’ya köfte ulaştırın’ diyorlar. Ne yazık ki şu an talepleri yerine getiremiyoruz ama inşallah Ayda’ya ilk köftesini biz yedirmek istiyoruz” dedi.