5 partinin ortak önerisiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor

TBMM Genel Kurulu’nda tüm siyasi partiler, İzmir'de yaşanan deprem başta olmak üzere Türkiye’deki deprem gerçeğinin Meclis eliyle araştırması için komisyon kurulması önerisi getirdi.

Yapılan görüşmelerin ardından siyasi partilerin önergeleri birleştirildi ve tek bir önerge haline getirildi.

Araştırma komisyonun kurulmasının Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi bekleniyor.