Soyer: 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını başlatıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, askıda kira kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Depremzedelerin kışı çadırlarda geçirmesinin zor olacağını belirten Soyer, "Bir Kira Bir Yuva'yı başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, bu ihtiyacı karşılama gücüne sahip vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme ilişkin son gelişmeleri basın toplantısıyla açıkladı. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için bir kampanya başlattıklarını duyuran Soyer, "Bir tür 'askıda kira' mı dersiniz bir yuva yaratmak mecburiyetindeyiz. Depremde evi yıkılan, ağır hasarlı olarak tespit eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile bu ihtiyacı karşılamak isteyen vatandaşlarımızı buluşturuyoruz" diye konuştu.

ANKA'nın aktardığına göre kampanyanın adını 'Bir Kira Bir Yuva' olarak açıklayan Başkan Soyer, kış aylarında çadırda yaşamanın depremzedeler için zor olacağını vurguladı. Kampanya kapsamında 5 aylık kira bedelinin 10 bin TL olarak belirlendiğini belirten Soyer, "Sistemde bir seçenek daha var. Evim kullanılsın. İzmir'in sayfiyesinde pek çok ev kış aylarında boş kalıyor. Boş evlerini kullandırmak isteyen vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahibi olanları buluşturacağız" dedi.

Depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımızla onlara destek olmak isteyen kişi ve kurumları https://t.co/O98BPh2eYV adresinde buluşturuyoruz. #BizVarız diyen kişi veya kurumlar bu adresten kira ya da ev desteğinde bulunabilecek.



İyilik hareketini büyütme zamanı! pic.twitter.com/nBFz8OeOtR — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2020

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması özetle şöyle:

İki itfaiyeci kendi ailesini kurtardı

"Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye’nin her yerinden gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsine minnettarız. Onların işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında bazen dramatik durumlarla karşılaştık. 2 itfaiye eri kendi ailesini kurtardı enkazdan.

Dünyanın 340 ayrı kentten destek geldi

Halkın Bakkalı uygulamasını bu kez İzmir depremi için açmıştık. 6900 uyku tulumu ile destek verildi. 7 milyon liralık bir bedelin alımı gerçekleştirdi. Bu konuda dünyanın 340 ayrı kentten destek geldi. Kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.

Muazzam dayanışma

Çok daha organize bir şekilde yürüyoruz. İlk anda çadır, battaniye gibi ihtiyaçlar süreç içerisinde çeşitlendi. Çok fazla şehirden muazzam bir dayanışma örneği görüyoruz. Bu sorun 3-5 günde bitebilecek bir sorun değil. Devamlılığı gerekiyor. Can kaybımız 107 kişi, 138 kişinin tedavisine devam ediliyor. 11 bin 97 binada hasar tespiti yapıldı. 730 bina az hasarlı, 119 orta hasarlı, 124 bina da ağır hasarlı olarak tespit edildi. 102 ağır hasarlı 8’i yıkıldı 14’ünün acil yıkılması gerekiyor.

'Sahadaki toplam personel sayımız 8 bin 533'