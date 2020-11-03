Soyer: 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını başlatıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme ilişkin son gelişmeleri basın toplantısıyla açıkladı. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için bir kampanya başlattıklarını duyuran Soyer, "Bir tür 'askıda kira' mı dersiniz bir yuva yaratmak mecburiyetindeyiz. Depremde evi yıkılan, ağır hasarlı olarak tespit eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile bu ihtiyacı karşılamak isteyen vatandaşlarımızı buluşturuyoruz" diye konuştu.
ANKA'nın aktardığına göre kampanyanın adını 'Bir Kira Bir Yuva' olarak açıklayan Başkan Soyer, kış aylarında çadırda yaşamanın depremzedeler için zor olacağını vurguladı. Kampanya kapsamında 5 aylık kira bedelinin 10 bin TL olarak belirlendiğini belirten Soyer, "Sistemde bir seçenek daha var. Evim kullanılsın. İzmir'in sayfiyesinde pek çok ev kış aylarında boş kalıyor. Boş evlerini kullandırmak isteyen vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahibi olanları buluşturacağız" dedi.
Depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımızla onlara destek olmak isteyen kişi ve kurumları https://t.co/O98BPh2eYV adresinde buluşturuyoruz. #BizVarız diyen kişi veya kurumlar bu adresten kira ya da ev desteğinde bulunabilecek.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2020
İyilik hareketini büyütme zamanı! pic.twitter.com/nBFz8OeOtR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması özetle şöyle:
İki itfaiyeci kendi ailesini kurtardı
- "Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye’nin her yerinden gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsine minnettarız. Onların işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında bazen dramatik durumlarla karşılaştık. 2 itfaiye eri kendi ailesini kurtardı enkazdan.
Dünyanın 340 ayrı kentten destek geldi
- Halkın Bakkalı uygulamasını bu kez İzmir depremi için açmıştık. 6900 uyku tulumu ile destek verildi. 7 milyon liralık bir bedelin alımı gerçekleştirdi. Bu konuda dünyanın 340 ayrı kentten destek geldi. Kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.
Muazzam dayanışma
- Çok daha organize bir şekilde yürüyoruz. İlk anda çadır, battaniye gibi ihtiyaçlar süreç içerisinde çeşitlendi. Çok fazla şehirden muazzam bir dayanışma örneği görüyoruz. Bu sorun 3-5 günde bitebilecek bir sorun değil. Devamlılığı gerekiyor. Can kaybımız 107 kişi, 138 kişinin tedavisine devam ediliyor. 11 bin 97 binada hasar tespiti yapıldı. 730 bina az hasarlı, 119 orta hasarlı, 124 bina da ağır hasarlı olarak tespit edildi. 102 ağır hasarlı 8’i yıkıldı 14’ünün acil yıkılması gerekiyor.
'Sahadaki toplam personel sayımız 8 bin 533'
- Arama kurtarma çalışmalarına bugün 311 kişinin daha katılmasıyla 2 bin 95’e ulaşmış durumda. Sahadaki toplam personel sayımız 8 bin 533. Görev yapan iş makinesi sayısı 312, moloz taşıyan kamyon sayısı ise 594.
- Toplamda, 73 bin 231 kase çorba, 136 bin öğün yemek, 9 bin 460 litre süt, 216 bin litre su, 24 bin 453 de bebek maması dağıtıldı.
- 3 ayrı noktada çamaşırhane, 87 farklı noktada seyyar tuvalet, 57 ayrı noktada ise duş kurduk. Vatandaşlarımız için şarj istasyonlarını kuruyoruz. İnternet erişim noktalarının sayısını artıyoruz. Gündelik hayatta ihtiyaç olan her şeyi sağlamaya çalışıyoruz."
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