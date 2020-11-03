CHP'li Özkan koronavirüse yakalandığını açıkladı

CHP'li Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı. Özkan, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.
Tuncay Özkan'ın mesajı şöyle:
"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim.— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 3, 2020
Sağlıcakla kalın.
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