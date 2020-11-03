'Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması' önerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.
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TBMM Genel Kurulunda, depremde alınması gereken tedbirlere ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor..
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