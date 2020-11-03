İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi.

Ölü sayısı 110'a yükseldi

İzmir'in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6'lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 110 kişi yaşamını yitirdi, 1036 kişi ise yarandı. Depremde ayrıca 22 tekne battı, 43 tekne ise karaya oturdu. Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti.