İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.
Enkazın altından hayata tutunuşuyla Türkiye'nin gündemine oturan Elif Perinçek 1 gün sonra ayağa kalkarak yürümeye başladı.
Elif'ten ilk adım: Enkaz altından kurtarılan minik Elif yürümeye başladı https://t.co/Pyi4NoV0h1 pic.twitter.com/wPUORq3FZ7— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 3, 2020
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