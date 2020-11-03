AK Partili belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Partili Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti.
Başkan Ünsal, 4 ay önce de trafik kazası geçirerek yaralanmıştı.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Partili Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti.
Başkan Ünsal, 4 ay önce de trafik kazası geçirerek yaralanmıştı.
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