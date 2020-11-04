Artçılar devam ediyor: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin 5'inci gününde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, Merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 23.35 sıralarında yaşanan depremin 16 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

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