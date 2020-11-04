Kızılcahamam'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3kişi tutuklandı

Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 5 şüphelinin Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Kızılcahamam Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.D, M.D. ve M.E.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gamze Açar, geçen cumartesi ilçedeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

İddialara göre Açar, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti.

Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. İddialara göre, 3 kişi tarafından Kızılcahamam'da bir otele götürülen genç kız, sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otel odasında arbede şüphesi

Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu böylece bir arbede yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Açar'ın cansız bedeni ise Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.