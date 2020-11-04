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    İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek'ten Kovid-19 uyarısı: Bu kış zor geçecek

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    Koronavirüs hasta sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Vatandaşlarımızın kalabalıklardan uzak durmaları çok önemli. Önümüzdeki sürecin nasıl olacağını kestiremiyoruz. Bu kış zor geçecek" dedi.

    Koronavirüs hasta sayısındaki artışa dikkat çeken İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Her gün büyük bir hasta yüküyle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Tükek, şöyle konuştu:

    "Hasta sayısının artmasıyla birlikte ağır hasta sayısında da bir artış oldu. Ağır hasta sayısının artışı demek, onun bir kısmının yoğun bakım hastası olduğu anlamına geliyor. Şu an İstanbul iyi bir yoğun bakım yatak kapasitesine sahip. Biliyorsunuz hasta birden çoğaldığı zaman bunlar hemen dolabiliyor. Fakat hazırlıklıyız, birçok bölümde yoğun bakım yatak sayısının arttırılması talep edildi. Hastaneler bu anlamda şu an iyi. Ancak salgında yoğun bir hasta gelişi devam ederse, bizim endişemiz bu yatakların da dolacağı yönünde. Tabii yeni yataklar açılacak. Ancak personel ve yoğun bakım uzmanlarının iş yükü çok artacak.

    'Yoğun bakım hasta yatak sayısı artırıldı'

    İstanbul Tıp Fakültesi’nde yoğun bakım hasta yatak sayısı artırıldı. Hastane olarak şu anda 100 yoğun bakım yatağı ile hazırız. Bakanlığa ilettik bu sayıyı. Onların bir kısmını açmadık. Aktif olarak kullandığımız 75 yoğun bakım yatağımız var. 25 yatak hazırda bekliyor. Yatan hastalar içerisinde sadece Kovid-19 hastaları değil, diğer yoğun bakım hastaları da var. Bakanlık yoğun bakım doluluk oranlarını yüzde 68 olarak açıkladı. Hastanemizde de aşağı yukarı bu oran aynı."

    'Sürecin böyle gitmesinden endişeleniyoruz'

    Vatandaşları keyfi olarak dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Tükek, "Önümüzdeki sürecin nasıl olacağını kestiremiyoruz. Bu sürecin böyle gitmesinden endişeleniyoruz. Bu kış ayı zor geçecek. Koronavirüsün bulaşmasında kalabalık yerlerin önemi çok büyük. En büyük kalabalık alan ulaşım alanı. İkinci olarak kafeler ve restoranlar geliyor. İşe gidecek insanlara bir şey söyleyemiyoruz ama keyfi olarak dışarı çıkıp da bir kalabalık oluşturmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalıklardan uzak durmaları çok önemli. Hepimizin çevresinde Kovid pozitif hastalar var. Birçok kişi hastalığı ayakta geçiriyor ama yüzde 2’lik bir kısım bu hastalığı çok zor geçiriyor” dedi. 

    Etiketler:
    Kovid-19, İstanbul, Yoğun bakım, Sağlık Bakanlığı, Tufan Tükek, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Koronavirüs
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