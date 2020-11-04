Kayıt
11:09 04 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yunanistan bizi UNESCO’ya şikayet etti

    © AA / Samir Yordamoviç
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 73
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103896/33/1038963302_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_b5007cdbffc8cabc9452a9a4cd3fa562.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011041043152002-kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-yunanistan-bizi-unescoya-sikayet-etti/

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yunanistan’ın Ayasofya’nın camiye çevrilmesini şikayet konusu yaptığını ancak sonuç alamadığını söyledi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının bütçesine ilişkin görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

    Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre Galata Kulesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınması konusunda Ersoy, “’Galata Kulesi belediyenin malıydı, belediyeden alındı’ Bence orada yanlış bir bakış açısı var. Galata Kulesi vakfın malı, Kule-i Zemin Vakfı’nın. Bunu ben söylemiyorum, bakın, mahkeme kararıyla tescil edilmiş, onaylanmış bir karardan bahsediyorum” dedi.

    Temsilci geldi

    Ersoy belediyelere ait malların vakıflara geçmesini yerel seçimlerle bağlantılandıran yorumlar için de bin 1 belediyeye ait malın vakıflara geçtiğini kaydederek, “Bunların yüzde 75’i Mart 2019’dan önce geçmiş. Kalanları Mart 2019’dan sonraki hani ‘İstanbul seçimi’ diye baktığınız zaman 31 Haziran” diye konuştu.

    'Galata Kulesi'nde muhteşem bir iş çıkarmışsınız' demiş

    Ayasofya ve Kariye camilerinin restorasyonları hakkında gelen soruya da yanıt veren Ersoy, şunları söyledi:

    “Yunanistan bizi UNESCO’ya şikayet ettiği için UNESCO’nun temsilcisi de geldi, incelemelerde bulundular ve cami olmasından kesinlikle rahatsız değiller, bunu özellikle incelemeye gelen Başkan Yardımcısı bana söyledi. Ziyarete açık olması ve korunması asıl kriter ve fazlasıyla sağlandığını da kendisi bana belirtti. Geliş tarihi de tam bizim Galata Kulesi’ni açtığımız güne geldi. Galata Kulesi’ne daha önce gitmiş Beyefendi, açılışta tekrar içeri soktuk, gezdi. Eski hâliyle yeni hâlini karşılaştırdığında, ‘muhteşem bir iş çıkarmışsınız’ dedi, ‘tebrik ediyorum’ diye onu da özellikle belirtti.”

    İlgili konular:

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Rusya'nın yıl sonuna kadar vizeleri kaldırmasını bekliyoruz
    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye’nin turizm açısından Rusya için çok özel ve nitelikli planları var
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TBMM, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şikayet, UNESCO, Ayasofya, Galata Kulesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Layka, iki köpekle beraber eğitimden geçmesinin ardından; 3 Kasım 1957 tarihinde fırlatılacak Sputnik 2 uzay aracının yolcusu olarak seçildi ve bu sürece Sovyet bilim insanları tarafından titizlikle hazırlandı
    İnsanlığın uzaya çıkmasının önünü açan Layka isimli köpeğin 'uzay macerası' 63 yıl önce gerçekleşti
    Karikatür
    'ABD, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini engellemeye çalışıyor'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet