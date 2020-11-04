Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yunanistan bizi UNESCO’ya şikayet etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yunanistan’ın Ayasofya’nın camiye çevrilmesini şikayet konusu yaptığını ancak sonuç alamadığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının bütçesine ilişkin görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre Galata Kulesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınması konusunda Ersoy, “’Galata Kulesi belediyenin malıydı, belediyeden alındı’ Bence orada yanlış bir bakış açısı var. Galata Kulesi vakfın malı, Kule-i Zemin Vakfı’nın. Bunu ben söylemiyorum, bakın, mahkeme kararıyla tescil edilmiş, onaylanmış bir karardan bahsediyorum” dedi.

Temsilci geldi

Ersoy belediyelere ait malların vakıflara geçmesini yerel seçimlerle bağlantılandıran yorumlar için de bin 1 belediyeye ait malın vakıflara geçtiğini kaydederek, “Bunların yüzde 75’i Mart 2019’dan önce geçmiş. Kalanları Mart 2019’dan sonraki hani ‘İstanbul seçimi’ diye baktığınız zaman 31 Haziran” diye konuştu.

'Galata Kulesi'nde muhteşem bir iş çıkarmışsınız' demiş

Ayasofya ve Kariye camilerinin restorasyonları hakkında gelen soruya da yanıt veren Ersoy, şunları söyledi:

“Yunanistan bizi UNESCO’ya şikayet ettiği için UNESCO’nun temsilcisi de geldi, incelemelerde bulundular ve cami olmasından kesinlikle rahatsız değiller, bunu özellikle incelemeye gelen Başkan Yardımcısı bana söyledi. Ziyarete açık olması ve korunması asıl kriter ve fazlasıyla sağlandığını da kendisi bana belirtti. Geliş tarihi de tam bizim Galata Kulesi’ni açtığımız güne geldi. Galata Kulesi’ne daha önce gitmiş Beyefendi, açılışta tekrar içeri soktuk, gezdi. Eski hâliyle yeni hâlini karşılaştırdığında, ‘muhteşem bir iş çıkarmışsınız’ dedi, ‘tebrik ediyorum’ diye onu da özellikle belirtti.”