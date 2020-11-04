İstanbul'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin 'riskli alan' olduğuna karar verildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, Ümraniye ilçesindeki Elmalıkent mahallesi sınırları içinde bulunan bir bölgenin riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Riskli alan kararda yayınlanan ekte kroki, sınır ve koordinatlarıyla da yer aldı. Riskli alanın toplam 62 bin metrekare büyüklüğünde.