Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor

Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre çalışmalar kapsamında enkazdan çıkarılan eşyalar, sahiplerine veya yakınlarına teslim edilmek üzere polis ekiplerince 275 Sokak'ta korumaya alındı.
Eşyalar arasında ev aletleri, kişisel malzemeler, giysiler, spor müsabakalarında elde edilmiş kupalar, düğünde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.
Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyorhttps://t.co/3fUYKpSiwW pic.twitter.com/01855qGojg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 4, 2020
Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı.
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