Doluluğu yüzde 29'a düşen İstanbul barajlarında 'dip suyu' tehlikesi

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 30’un altına düşerek 29.43 oldu. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, suların şebekeye verilmeden önce fizikseli kimyasal ve biyolojik olarak ciddi testlerden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu seviyedeki sularda dip seviyesine yaklaşıldığı için ağır metaller bulunabileceği konusunda uyarılarda bulundu.