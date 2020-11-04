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    Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: Yeniden kritik eşiğe geliyoruz, kırmızı alarm vermenin zamanı geldi

    © İHA / OĞUZHAN UYSAL
    Türkiye
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    Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, "Özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış görüyoruz. Maalesef Samsun için yeniden kritik eşiğe geliyoruz, Samsunluların kırmızı alarm verip daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi" dedi.

    Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, koronavirüs salgınının kentteki seyri ve vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

    Oruç, "İlimizde salgının seyri ilk günden itibaren halkımızın aldığı tedbirlerin düzeyine göre vaka sayısında artış veya azalış şeklinde kendini gösterdi. Eylül ayında tırmanışa geçen vaka sayılarımız, ekim ayı içerisinde yapılan uyarılar ve halkımızın kurallara uyumu sayesinde azalarak hepimizi rahatlattı. Ancak üzülerek görmekteyiz ki, özellikle son iki hafta itibariyle vaka sayılarımız yeniden artışa geçti. Bu iki hafta da vakaların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını söyleyebiliriz. Tüm ilçelerimizde genel bir artış söz konusu, ancak özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Rakamlar maalesef bize yavaş yavaş Samsun için yeniden kritik eşiğe geldiğimizi söylüyor. Samsunluların kırmızı alarm verip, daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi” diye konuştu.

    'Aile içi ziyaretler mutlaka ertelenmeli'

    Aile içi ziyaretlerin ertelenmesi gerektiğini belirten Oruç, şöyle devam etti:

    "Son dönemdeki vaka artış oranını irdelediğimizde, bu artışa yüzde 70–80 oranında aile içi ziyaretlerin neden olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız maalesef yapılan tüm uyarılara rağmen akraba, eş-dost ziyaretlerine devam ediyorlar. Kapalı alanlarda ve yeterli havalandırma koşulları sağlanmadan, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden yapılan bu ziyaretler ilimiz için şu an en büyük bulaş tehdidini oluşturuyor. Sayısal, veriler bize ilimizde pozitif olan bir kişinin, aile ortamında bunu ortalama 5 kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Virüsü maalesef sevdiklerimize, elimizle götürüp teslim ediyoruz. Kışın bu ilk soğuk günlerdeki vaka artışı havaların daha fazla soğuyacağı, insanların kapalı alanlara yöneleceği günler öncesinde herkes için bir uyarı olmalı. Gerekli önlemleri almazsak, griple birlikte bulaşma gücü artacak ve kendine rahat yayılım alanı bulacak virüsü durdurmamız zor olabilir. Tedbirlerimizi gevşetmeyelim, aile içi ziyaretlerimizi sonlandıralım, mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda kalabalıklarla bir araya gelmeyelim."

    Etiketler:
    Virüs, Ziyaret, akraba, Hijyen, Sosyal mesafe, Maske, Muhammet Ali Oruç, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Samsun
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