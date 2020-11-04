91 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'nın yakınları: Aile, taşınmak için iki haftadır ev arıyordu

Hürriyet'in aktardığı habere göre, geçtiğimiz cuma günü İzmir'i vuran depremin enkazından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin ve babası Uğur Gezgin'in, çöken apartmanı güvensiz buldukları ve 2 haftadır taşınmak için ev aradıkları ortaya çıktı.

Ailenin yakınları, depremde hayatını kaybeden anne Fidan Gezgin hakkında, "Fidan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu ve işinde çok başarılı, enerji dolu bir anneydi” dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.