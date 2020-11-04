AK Partili Özkan'dan 'Deprem vergileri nerede?' sorusuna yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandığını, bunun 8 katı olan 1.21 trilyon liranın deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandığını söyledi.

AK Partili Özkan, İzmir depreminden sonra yeniden gündeme gelen deprem vergilerinin akıbetiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Özkan, Meclis'teki konuşmasının görüntülerini 'Deprem vergileri nerede mi?' etiketiyle paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"AK Parti'nin gündemi depremle ilgili bugün olmadı. Kuruluşumuzla başladı. 2003 yılında deprem master planını hazırladık. 2005'te arama kurtarma ekibi UMKE kuruldu 8 bin 500 personelle. 2009'da AFAD kuruldu. Deprem bina yönetmeliği, gelişen teknolojiyle güncellendi. Deprem gözlem istasyonu 1100'e çıkarıldı.

#DepremVergileriNerede mi?



📌 Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandı.



📌 Avrupa’nın en büyük 8500 kişilik #UMKE acil müdahale ekibi oluşturuldu.



📌 #AFAD kuruldu.



📌 Deprem gözlem istasyonu 1100’e çıkarıldı. pic.twitter.com/B5sUz9QKjx — Av. Cahit ÖZKAN 🇹🇷 (@avcahitozkan) November 3, 2020

'17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı'

Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı 2014'te hayata geçirildi. Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi. Milli Eğitim müfredatı deprem riski ve eğitimine göre düzenlendi. Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999'da 50 bin iken, bu rakam 9 milyona ulaştı. 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerinde bunun 8.3 katı, 1.21 trilyon lira harcandı."